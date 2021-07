Así puede una IA convertir un icónico personaje en uno completamente terrorífico

The Legend of Zelda, una saga que sin duda ha marcado el camino a seguir para muchos de los RPG de acción. Hablamos también de una de las franquicias más veteranas de Nintendo que ha marcado a generaciones gracias a todas y cada una de sus carismáticas entregas. Una de las más recordadas es Link's Awakening. Título lanzado originalmente en Game Boy que contó hace no mucho con un remake en Nintendo Switch.

Todos recordamos a aquel adorable Link en miniatura que Nintendo adaptó de forma soberbia en Switch. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos a una IA la posibilidad de recrear el Link original de GameBoy en la actualidad? Seguramente pensarás que debido a la evolución que han tenido las IAs el resultado será sorprendente. Te equivocas.

Tal y como ha mostrado el usuario SpaceMasters en Reddit, el aspecto de Link tras pasar por las 'manos' de una IA es dantesco, digno de la peor de las pesadillas. Cubierto de pelos, ojos fuera de sus cuencas, trozos de piel esparcidos por donde no debería. En definitiva: una aberración de personaje.

Por suerte en la próxima aventura de Link no interpretaremos a este monstruo, sino que lo haremos tomando el control de nuevo del personaje que vimos en Breath of the Wild. La secuela del aclamado juego de Nintendo no tiene fecha todavía, pero la compañía japonesa promete romper todos los esquemas del género a partir de 2022.

Volviendo a las IAs, su uso en los videojuegos es cada vez más común. Además de retar a los jugadores, esta tecnología también se ha utilizado como parte programas para mejorar incluso el apartado visual de algunos videojuegos. Este ha sido el caso de Grand Theft Auto V, videojuego que luce fotorrealista gracias al uso de la IA.