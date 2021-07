Los audios de Florentino Pérez: la última moda que arrasa en Twitter entre Ibai, Auronplay y otros youtubers

Desde hace días no se habla de otra cosa en el ámbito deportivo. Los audios de Florentino Pérez en los que critica a los jugadores del Real Madrid han hecho correr ríos de tinta. Siendo uno de los debates en redes sociales y estando presentes en casi todos los medios, varios youtubers se han querido sumar a una más que divertida moda: imitar los audios filtrados del presidente.

Auronplay ha sido uno de los streamers que se ha sumado a ella. En un tweet, el catalán 'critica' duramente a Cristiano Ronaldo, "era un imbécil. Era un chulo, un prepotente y un asqueroso", decía Auronplay en un montaje realizado por un usuario y compartido por el propio streamer.

Ibai no ha querido perder la oportunidad de hacer algo similar, aunque en este caso opinando de nada más y nada menos que el propio Auronplay y otros como Rubius. "Fuera del streaming no vale para nada", decía del streamer catalán. "Estos son una panda de anormales que no se enteran de nada"; 'criticaba' Ibai a sus compañeros.

El streamer vasco no dejo pasar la oportunidad de opinar al respecto sobre los audios filtrados de Florentino Pérez. 'Lo de los audios de Florentino es la cosa más surrrealista que he vivido en la historia de esta red social y en el fútbol en general. Cada audio que sale es una historia nueva más surrealista que la anterior. Vivimos en el show de Truman a mi no me jodas', mencionaba en redes sociales .