Battlefield 2042 estrena el modo Supervivencia Zombie y lo elimina poco después por problemas

La polémica no deja de empañar a Battlefield 2042, el juego de Electronic Arts que parece no estar pasando por su mejor momento puesto, hasta el punto de que la compañía se plantea convertirlo en un free to play, tal y como insinúa un conocido insider. Y parece que estos problemas van a continuar puesto que la compañía recientemente anunciaba la introducción de un nuevo modo zombies que, lamentablemente, los jugadores no pudieron disfrutar mucho tiempo.

Este nuevo modo llegó la semana pasada, tal y como confirman desde Kotaku. Sin embargo, este apenas tuvo una duración de un día puesto que había un problema. ¿Cuál exactamente? Que los sistemas de progresión tenían un problema que afectaba al resto de modos de juego. Y es que, para sorpresa de muchos, los jugadores que participaban en este modo ganaban demasiada experiencia.

Ha sido el director de diseño senior de Ripple Effect Studios, Justin Wiebe, quien compartió un mensaje en sus propias redes especificando con todo detalle los motivos por los que Supervivencia Zombie tuvo que ser retirado. Y es que, si bien el modo de juego requería de que los jugadores se enfrentasen a grandes hordas de zombies, esto provocaba que, a base de eliminarlos, el jugador ganase demasiada experiencia y con demasiada facilidad, por lo que creaba ciertos desequilibrios que afectaban al resto de modos.

¿Volverá en una próxima actualización al juego? Por ahora tendremos que esperar para comprobar qué planes tiene la compañía a la vista. Lo que está claro es que los jugadores esperan cambios en el futuro, comenzando por las novedades que han prometido para Battlefield Portal, donde la compañía afirma que recibirá ajustes en su progresión. Todo esto debido a que el modo zombies ha sido sustituido por Juego de Armas.

Por el momento, recordamos que Battlefield 2042 está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Todo con una propuesta que garantiza a todos los jugadores propuestas completamente únicas y fascinantes. ¿Qué veremos en el futuro? Queda comprobar lo que estará por llegar en el futuro y que, sin duda, garantizará a los jugadores las mejores experiencias posibles.