Battlefield 2042 pierde en jugadores activos en Steam frente a un inesperado simulador

El estreno de Battlefield 2042 no ha salido ni como los jugadores esperan ni mucho menos como la compañía quería. Después de todo, han aparecido muchos problemas que se han unido a una serie de puntos inesperados. Como, por ejemplo, que Peppa Pig tiene mejor calificación que Battlefield 2042, GTA The Trilogy y Far Cry 6 juntos. Y ahora se le suma un nuevo golpe: verse superado en número de jugadores por un simulador.

No hablamos de cualquier simulador, sino exactamente de Farming Simulator 22. Si bien su estreno ha sido bastante reciente, la propuesta ya ha conseguido superar en jugadores al shooter de DICE en Steam. Al menos así es lo que indican los datos de esta semana pasada que se recogen en SteamDB. De hecho, incluso indican que en ventas ha logrado superar a otros grandes videojuegos.

El título de gestión de granjas ha conseguido no solo destacar entre los jugadores, sino que se ha convertido en el título más vendido en los siete días de la semana pasada. Un gran éxito que lleva a que Farming Simulator 22 haya reunido a 93.782 jugadores mientras que Battlefield 2042 tiene que conformarse, al menos por el momento, con la mitad de jugadores.

Por ahora lo que se espera es que los desarrolladores de Battlefield 2042 acaben por transformar la obra y la conviertan en lo que los jugadores estaban esperando y lo que realmente se había prometido en el momento de su lanzamiento. Por ahora seguiremos esperando y disfrutando de la propuesta presente o, incluso, puede ser un buen momento para que te animes a probar la experiencia de Farming Simulator 22.