Battlefield 6 podría dejarse su modo campaña por el camino

Si hace justo un mes contábamos cómo se habían filtrado varias capturas del esperado primer tráiler de Battlefield 6, hace solo unas horas han salido a la luz nuevas especulaciones sobre el juego de DICE. Hablamos de especulaciones porque llega de boca de un conocido insider de la saga Battlefield, por lo que hay que cogerla con mucha cautela.

El insider Tom Henderson asegura que hay una fuerte posibilidad de que Battlefield 6 llegue este próximo otoño a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC sin incluir un modo campaña. Recordemos que aunque Battlefield centra su experiencia en sus modos multijugador, siempre incluye un breve modo campaña con historia que nos introduce las mecánicas del juego.

¿De dónde vienen estas especulaciones? Henderson asegura que es la primera vez que EA no menciona el modo campaña de Battlefield en su reunión anual de resultados fiscales y que todavía no ha oído hablar de ello. Por otro lado, el insider asegura que sí tiene constancia de que se está desarrollando un modo battle royale free-to-play para el nuevo Battlefield 6:

"Tuve que echar un vistazo a las últimas reuniones de resultados de EA, pero esta es la primera (antes de un anuncio) en la que EA no ha mencionado una campaña para Battlefield de este año. Podría ser algo o podría no ser nada. Como he mencionado durante los últimos meses, todavía no he oído hablar de una campaña. No significa que no haya una, pero es muy, muy inusual para no oír hablar de ello en un volcado de información ".

¿Echaríamos de menos el modo campaña de Battlefield?

De llegar a confirmarse, está por ver si renunciar a la tradicional campaña es más resultado de los problemas en desarrollos por la pandemia o si bien es producto de una decisión creativa. Es cierto que la campaña de Battlefield 5 pasó sin pena ni gloria y que muchos jugadores van directamente al modo multijugador, aunque un modo historia de varias horas siempre es un buen aliciente que se agradece.