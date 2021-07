El brutal enfado de Ibai al vídeo de Naim Darrechi y Mostopapi que todo Twitter ha aplaudido

Naim Darrechi y Mostopapi. Dos de los nombres que más se han escuchado esta semana en redes sociales y fuera de ellas. El tiktoker Naim Darrechi comentaba sin ningún tipo de pudor y entre risas que durante las relaciones sexuales eyaculaba dentro de las chicas diciéndoles que era esteril. Sus palabras han causado estupor en todo tipo de plataformas, desde Twitter hasta Instagram. Mostopapi tampoco ha salido bien parado. Reír ese tipo de comentarios y peor aún, subir el vídeo a redes sociales y su canal, le ha costado duras críticas.

Ibai Llanos no ha estado exento de la polémica formada en torno a Naim y Mostopapi. En uno de sus recientes directos, el streamer vasco se mostraba estupefacto ante lo ocurrido con Mostopapi, creador de contenido con el que ha colaborado en anteriores ocasiones. "Era una barbaridad difícil de olvidar y perdonar porque él mismo lo ha permitido. Yo conociendo a Mosto sé al 100% que no está de acuerdo con eso, se le nota incómodo al principio. La liada es que se ríe y lo sube. Eso no me lo puedo creer, cómo puede estar eso subido. ¡Cómo puede estar eso subido!".

Ibai mostró claramente su enfado por lo ocurrido, las palabras de Naim y por supuesto la reacción de Mostopapi en el vídeo. "Tu no controlas lo que la otra persona dice, pero si ves que ha dicho eso dejas de subir el vídeo. Dices "tío no quiero colaborar contigo, ¿qué cojones estás diciendo?" Y aunque lo diga en broma es un tema con el que no se puede bromear.

El breve vídeo de Ibai hablando sobre el tema ha dado la vuelta a internet. Numerosas caras conocidas han mostrado su total apoyo a las palabras del streamer. Desde Mónica Carrillo, hasta Isabel Serra y exportavoz Podemos quien destacó la importancia de que existan voces como las de Ibai que lleguen a millones de jóvenes.

Las desagradables palabras de Naim también han llegado al Gobierno, quien llevará a la Fiscalía al tiktoker. "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía"; declaraba Irene Montero, ministra de Igualdad.