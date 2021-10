Se burlan de Sony a cuenta de PS5: “Jaque mate, abogados”

A lo largo de los últimos meses, conseguir una PS5 se ha convertido en una misión para muchos jugadores. Después de todo, la consola de nueva generación de Sony tiene muchos puntos fuertes para destacar. Sin embargo, hacerse con una en la actualidad parece imposible debido a la falta de stock, a pesar de que eso no impide que muchos jugadores sigan luchando por comprar una cada vez que se presenta una oportunidad o que haya negocios que se aprovechen de la situación para dar vida a opciones de personalización de la consola.

En este último grupo se encuentra Dbrand, una compañía canadiense que fabrica periféricos para la consola del momento. En su día nos presentaban unas carcasas para PS5 que llamaron tanto la atención de los jugadores que no solo lograron venderse rápidamente, sino que agotaron stock hasta mayo. Sin embargo, pese al gran éxito de la compañía, desde Dbrand anunciaban que sus Darkplates estaban “muertos”. ¿El motivo de ello? Una carta de cese y desestimiento por parte de los abogados de Sony.

En esta carta se amenazaba a la compañía con demandar en caso de que continuasen con las ventas, lo que los obligó a cesar al instante la producción. Y si bien todo apuntaba a que la historia acabaría aquí, no ha hecho más que empezar. Al menos así lo indica la versión Darkplates 2.0, la cual ya se encuentra disponible en la tienda de Dbrand con una página en la que se indica “jaque mate, abogados”. Y es que, según indica la propia marca, estas nuevas carcasas están a salvo de futuros juicios.

Una nueva versión de las carcasas con la que se muestran muy seguros

En el comunicado compartido por Dbrand, aseguran que, aunque agradecen los consejos legales, la realidad de esta disputa es bastante simple. Mencionan que Sony no puede demandar con éxito a alguien por una supuesta infracción de diseño cuando no disponen de una patente de diseño registrada. De hecho, afirman que en ese momento Sony no tenía una patente de diseño registrada para esos paneles laterales cuando lanzaron sus carcasas o incluso durante varios meses después.

Si bien desde la marca aseguran que no esperaban que Sony fuese a conseguir algo con ello, lo hicieron y ahora han vuelto. Esta vez están confiados de que su diseño es lo suficientemente diferente como para que se cierre con éxito el círculo que esta disputa ha presentado y, de este modo, neutralizar cualquier reclamo que pudiese llegar en el futuro. De hecho, no han dudado en añadir una rejilla de ventilación con la que buscan ayudar al enfriamiento de la consola.

Nuevas opciones para las carcasas de Dbrand

Con tono de broma, la compañía no ha dudado en mandar un mensaje a la compañía: “Feliz de licenciarte este diseño, Sony. Descubrirás que nuestras tarifas son escandalosas”. Además de esto, la compañía ha publicado las nuevas carcasas mostrando la nueva gama de colores y es que no pueden evitar mostrarse sorprendidos ante el hecho de que haya jugadores que prefieran optar y mantener el nuevo tono blanco de la consola. Además de eso, también cuentan con una opción más cercana a la PlayStation original con un gris que mantiene ese toque retro.

Eso sí, a pesar de mantener un tono de broma para su anuncio e incluso en respuesta a Sony, Dbrand no ha dudado en mandar un mensaje claro. Afirman que si esta vez la compañía trata de demandarlos por su diseño, Sony debe estar preparada para perder, hasta el punto de que afirman que “será mejor que estén listos para pagar nuestros honorarios legales”.