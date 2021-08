¿Buscas nuevos retos? Prueba completamente gratis este exitoso juego de Steam

Este está siendo un gran día para los jugadores y es que más de una compañía nos ha sorprendido con la mención de que podremos probar y descargar algunos de sus juegos de forma totalmente gratuita. Si bien por un lado tendremos Far Cry 5 completamente gratis, no nos deja indiferentes la mención de que Battlefield V y otras grandes obras también se pueden sumar a nuestra colección. Pero si esto no te parece suficiente, Steam también se ha querido sumar a la ocasión.

Esta vez hablamos de Ghostrunner, obra que ha sido una grata sorpresa para los jugadores. Y es que se trata de un videojuego repleto de acción al puro estilo ciberpunk y que quiere ganarse un merecido espacio en tu colección. Por ello, te da la oportunidad de probarlo totalmente gratis en Steam desde hoy mismo hasta el próximo jueves a las 19 horas. Tiempo suficiente para que disfrutes de su campaña.

Ghostrunner | One More Level

Lo mejor es que, además de poder probarlo gratis, si realmente te enamora el juego y no quieres perder la oportunidad de sumarlo a tu colección, será el momento de que puedas comprarlo al mejor precio. Después de todo, sus creadores han añadido también un descuento en la tienda, por lo que se trata de la ocasión perfecta para que los jugadores disfruten de principio a fin de esta obra que, simplemente, logró emocionar a los medios especializados y a los jugadores.

Si algo te podemos garantizar de esta propuesta es que se trata de un juego que garantiza una experiencia completamente única. Con combates emocionantes y violentos, tendrás ante ti enemigos que sabrán cómo ponerte a prueba. Por ello, es el momento perfecto para dejarte llevar por un título donde la ciencia ficción juega un importante papel para hacerte sentir en un futuro distópico e inesperado.