Call of Duty Vanguard: Dónde y cómo ver el evento de presentación

Lo nuevo de Call of Duty tiene a la comunidad de jugadores inquieta. No es de extrañar puesto que la propuesta trae consigo la vuelta de la acción con una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y si bien es cierto que todavía faltan muchos detalles al respecto sobre lo que esta propuesta tiene para ofrecernos, no queda mucho para que podamos ver su evento de presentación oficial.

Muchos jugadores saben que Call of Duty Vanguard se presentará este 19 de agosto a las 19:30 horas. Pero, ¿cómo podemos ver en directo la presentación de Call of Duty: Vanguard? Pues para sorpresa de muchos jugadores, únicamente se podrá seguir en un lugar. Exactamente en Call of Duty Warzone dentro de un evento que está enfocado expresamente a la nueva obra de la saga.

Call of Duty Warzone | Activision

Cómo ver el directo de Call of Duty Vanguard en Warzone

Media hora antes de que comience el evento, los jugadores tendrán acceso a una lista de partidas especiales. En esta, los jugadores simplemente tendrán que seleccionar esta lista de partidas y esperar para conocer todo lo que esta obra puede ofrecernos. Eso sí, también fomentan que la gente participe y no se pierda nada a base de proponer una serie de recompensas para los jugadores. Esto quiere decir que es buena idea que participes en el juego de 18:30 a 19:29 horas.

Lo que por el momento no sabemos es cuándo se producirá el lanzamiento oficial de esta obra. Por ello, es muy interesante tener en cuenta que en este evento es posible que la compañía nos confirme definitivamente la fecha que debemos anotar en nuestro calendario. Simplemente una buena forma de que los jugadores descubran lo que Call of Duty todavía puede ofrecerles.