Call of Duty Vanguard marca fecha para su prueba gratuita coincidiendo con el estreno de otro esperado shooter

Activision no se encuentra actualmente en el mejor de sus momentos puesto que la compañía se enfrenta a un importante caso de investigación en el que se habla de abuso, acoso e incluso acusaciones más graves. Sin embargo, no es de extrañar que la compañía trate de mantener la atención puesta en otros campos, como es el hecho de poder disfrutar de sus juegos de forma completamente gratuita, siendo esta vez el elegido Call of Duty Vanguard.

Con intención de aliviar un poco la tensión, la compañía ha marcado la fecha para probar completamente gratis Call of Duty Vanguard, su lanzamiento más reciente. Por supuesto, no se trata de un intento de animar a los jugadores a disfrutar de su modo campaña, sino que exactamente se menciona el multijugador de Vanguard. Una oportunidad que tendremos, tal y como indican en su blog, exactamente del 18 al 22 de diciembre.

Call of Duty Vanguard | Activision

Lo que más ha llamado la atención de los jugadores es que esta fecha no parece haber sido elegida al azar, sino que además coincide con el lanzamiento de otro shooter muy esperado. Hablamos de Battlefield 2042, obra que se estrenará el próximo 19 de noviembre en PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. Sin duda, una forma de llamar la atención de la comunidad de jugadores que disfrutan de este tipo de experiencias.

Por supuesto, un aspecto que ha indicado la compañía entrando en detalles en el blog es que los jugadores tendrán acceso al multijugador completo. Es decir, que podrán incluso probar armas antes de que estas lleguen a Warzone. Por ello, se trata de una de las pruebas gratuitas más completas que se han visto hasta la fecha y que dan la oportunidad a los jugadores de profundizar un poco más en la experiencia.