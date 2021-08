Call of Duty Vanguard presenta su primer teaser oficial

Hemos estado durante largos meses siendo testigos de todo tipo de filtraciones hablando de lo que estaba por llegar con una nueva entrega de Call of Duty. De hecho, una entrega que los rumores señalaban como Vanguard y del que podíamos ver recientemente las primeras imágenes oficiales que, como sucedía hasta la fecha, también habían sido filtradas. Por suerte no tendremos que esperar mucho más.

Si bien sabíamos que la presentación se produciría este jueves en Warzone, ahora tenemos todos los detalles por parte de Activision. De hecho sabemos que será el próximo jueves 19 de agosto a las 19:30 horas cuando tendrá lugar en Verdansk, el mapa de Warzone, un evento de presentación para Call of Duty Vanguard. Un estilo de presentación que seguirá un poco el estilo de lo visto hasta ahora con Fortnite.

Por ahora no se han confirmado muchos detalles al respecto de esta propuesta, sin embargo ya sabemos que estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, por el momento tendremos que esperar un poco más para conocer todos los detalles puesto que la compañía tiene en marcha ambiciosos planes para su obra, a pesar de que por el momento el secreto sigue bien presente.

Lo que sí sabemos es que Call of Duty Vanguard estará disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta llamativa que, además, se vinculará nuevamente con Call of Duty Warzone, el battle royale que adaptará tanto su pase de batalla como su contenido en general al nuevo título de Activision. Aunque, por el momento, nos fascina con su nueva temporada.