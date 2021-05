Call of Duty Warzone anticipa la llegada de un gran héroe de las películas de acción

Es posible que si eres de los jugadores que han disfrutado de Warzone hayas seguido muy de cerca las novedades compartidas en las redes sociales. Después de todo, los jugadores han aprendido con el tiempo que muchas de las novedades llegan en base a misteriosos mensajes. Y por ello, es posible que recuerdes un extraño mensaje que preguntaba a los jugadores “¿Alguien conoce a SURVIVORJOHN#1009062?”.

Este mensaje llegaba acompañado de una imagen con las estadísticas del supuesto jugador. Pero, para aquellos que sepan un poco del juego, sin duda algo no cuadraba. En primer lugar porque la cuenta no existe y segundo debido a los números que, al fijarse bien, resultan sin duda extraños. Por supuesto, eso no impedía que muchos jugadores buscasen respuestas y, sobre todo, preguntasen para saber qué estaba pasando.

Desde la cuenta Charlie INTEL pronto se desvelaba el misterio y es que, tal y como menciona, el equipo parece estar dejando ver que Rambo será un nuevo personaje de Warzone. Después de todo, hay ciertas referencias que no se pueden dejar pasar como el hecho de que 552 son las bajas que ha causado Rambo al igual que son 5 películas las que tiene en total el personaje. Por último, 7 horas son las que duran todas las películas juntas.

Si finalmente echamos un vistazo al hashtag, este hace referencia al nombre: John James Rambo. Eso sí, esto no acaba aquí, sino que la compañía pronto añadía un nuevo tweet hablando de añadir a Rambo, Terminator, Chuck Norris e incluso al Equipo A. Eso sí, por ahora tendremos que esperar un poco más para ver lo que realmente tiene entre manos este gran battle royale.