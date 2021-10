Call of Duty Warzone da la bienvenida a su temporada 6 con todo tipo de novedades

Muchos lo estaban esperando con ganas y es que desde su estreno oficial, Call of Duty Warzone se ha convertido en un fenómeno viral. Sus pruebas, sus propuestas llamativas y, sobre todo, sus formas de retar constantemente a los jugadores han conseguido llamar la atención de medio mundo. Entonces, ¿qué tiene para ofrecernos esta nueva temporada cargada de contenido?

Son muchos los cambios que destacan en esta propuesta, pero lo que más llama la atención es la llegada de tres nuevos mapas multijugador e incluso un nuevo mapa para zombies. Con intención de que puedas estar preparado para todas sus novedades y, sobre todo, lo que realmente puede ofrecer, es el momento de que tengas la oportunidad de disfrutar al máximo de su contenido.

Para los jugadores que quieran ponerse a prueba al máximo nivel tenemos tres nuevos mapas: Deprogram, Amerika y Gluboko. Los dos primeros son de 6 contra 6 mientras que la tercera opción cuenta con modo de 2 contra 2 y 3 contra 3. Por supuesto, esto viene muy bien acompañado de los nuevos operadores, quienes se presentan como Mason y Fuze entre otros que vayan llegando a lo largo de la temporada.

¿En lo que respecta a las armas? Nada tendrá que envidiar a lo visto hasta ahora puesto que contaremos con propuestas como el Hacha de Batalla, la Lapa e incluso la hoz y martillo. Algunas de estas opciones estarán disponibles más adelante, aunque lo que nos deja claro es que el juego viene preparado para sorprender y, sobre todo, que los jugadores tengan que buscar nuevas formas de enfrentarse en combates mucho más caóticos.

Por supuesto, muchas de estas novedades ya puedes conocerla ya que Call of Duty Warzone ya ha estrenado su nueva temporada. Así es que si quieres y pretendes disfrutar de todas sus posibilidades, esta es la mejor forma posible de conseguirlo. No lo dudes y disfruta de las grandes novedades que Warzone tiene guardadas para ti en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.