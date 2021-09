¿Se acaba Verdansk en Call of Duty Warzone? Así de espectacular luce el tráiler oficial de su sexta temporada

Activision ha estado ofreciendo grandes novedades a los jugadores, propuestas interesantes en las que los jugadores pueden disfrutar de grandes experiencias dentro de uno de los battle royale más destacados e importantes del momento. Este es, sin lugar a dudas, Call of Duty Warzone, propuesta que logra fusionarse a la perfección con la entrega de Call of Duty del año, en esta ocasión con Black Ops Cold War.

Con intención de preparar a los jugadores para lo que está por llegar con Call of Duty Vanguard, la compañía ha confirmado una nueva temporada en la que Warzone y Black Ops Cold War siguen manteniendo su espectacular unión. Hablamos exactamente de la temporada 6, de la cual ayer se filtraba una primera imagen oficial y hoy nos sorprende tanto con un tráiler oficial como con una fecha para el próximo estreno. Apunta bien: viernes 8 de octubre a las 6 horas será el momento en el que se actualizará la obra para dar paso a esta nueva acción.

Call of Duty Warzone y Black Ops Cold War | Activision

En este primer tráiler se muestra un acercamiento a lo que cambiará en la propuesta. De hecho se ha comenzado a mencionar la posible desaparición de Verdansk, el actual mapa del battle royale. Esto no es casualidad, sino que se debe a las imágenes mostradas en el tráiler, lo que podría suponer un cambio total en el exitoso battle royale. Esto podría tener bastante lógica si se tiene en cuenta que esta puede ser la última temporada que une al battle royale con Black Ops Cold War antes de Vanguard.

Por supuesto, lo que ha agradado a muchos jugadores es precisamente la aparición de Alex Mason, quien también aparecía en la imagen filtrada y quien ha confirmado, con el nuevo tráiler, ser el protagonista. Eso sí, por el momento tendremos que esperar para conocer nuevos detalles de la temporada puesto que la compañía, hasta la fecha, no ha querido aportar más información. Pero está claro que hay grandes novedades por conocer y poder disfrutar.

Lo que sí sabemos es que Call of Duty Warzone es uno de los battle royale que promete cambiarlo todo y dejar a todos los jugadores con increíbles sorpresas y experiencias. Si bien por el momento no tenemos más información, tenemos claro que disfrutaremos de principio a fin lo que vaya a llegar. Simplemente será el momento perfecto para disfrutar de algo único y llamativo que se estrenará en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.