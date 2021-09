Call of Duty Warzone y Black Ops Cold War: Filtran la primera imagen de su próxima temporada 6

Muchos jugadores están impacientes por poder vivir nuevas experiencias dentro de Call of Duty Warzone. Una propuesta que trae consigo todo tipo de buenas sensaciones y, por supuesto, constantes novedades que hacen que el juego parezca siempre algo completamente nuevo y satisfactorio. Estas opciones mejoran siempre que una nueva temporada está cerca de su gran estreno.

Esta vez la filtración está relacionada con un personaje muy famoso, Alex Mason. Este regresa para la temporada 6 y parece que como gran protagonista. Al menos así se ha adelantado en la cuenta de Twitter PlayStation Game Size, quien ha sido la encargada de mostrar la primera imagen oficial de la temporada. Aunque eso sí, por el momento sin ser compartida o confirmada por parte de Activision.

Lo que sí se ha indicado es que esta cuenta se ha encargado de rastrear cualquier tipo de actualización hasta dar con esta nueva versión para Call of Duty Black Ops Cold War y Warzone. Y parece que ambas versiones ya han sido subidas y están preparadas para la nueva temporada que está por llegar. De este modo está claro que tendremos grandes novedades para disfrutar, a pesar de que por el momento no se ha indicado demasiado.

A pesar de no haber una confirmación por el momento, la filtración no deja mucho espacio a dudas. De hecho, parece que Mason será uno de los principales pilares de esta nueva temporada. Mientras tanto, tendremos que esperar hasta que la nueva temporada esté disponible, la cual encajaría para el estreno de la nueva entrega de Call of Duty, Vanguard. Una propuesta que, en todos los aspectos, parece tenerlo todo para destacar.