Call of Duty Warzone tiene un regalo especial para los suscriptores de PS Plus

Disfrutar de Call of Duty Warzone es una de esas maravillas que no podemos perder. Después de todo, se trata de uno de los battle royale más prometedores y sorprendentes de la última generación y que está dispuesto a seguir actualizando propuestas con el paso del tiempo para actualizarse tanto a lo que los jugadores desean como a sus propias ideas. Sin embargo, mientras que también existe contenido de pago, hay partes que podemos recibir de forma totalmente gratuita.

Una de estas propuestas gratuitas se presenta bajo el nombre de Warzone In the Dark Combat Pack, un paquete centrado exclusivamente en Sebastian Vargas. Y lo mejor es que se tratan de una serie de complementos que únicamente podrán tener de forma exclusiva los jugadores de PlayStation. Exactamente aquellos que tengan actualmente una suscripción activa de PS Plus.

Simplemente necesitas acceder a PS Store y buscar el DLC que te indicamos. Una vez lo encuentres, no necesitas más que agregarlo a tu biblioteca sin ningún tipo de coste, siendo válido tanto para los jugadores de PS4 como de PS5. De este modo tendrás grandes opciones para poder disfrutar de una experiencia sin igual y garantizar conseguir los mejores resultados posibles.

Call of Duty Warzone | Activision

Por último, para que sepas exactamente lo que vas a encontrarte dentro de este pack, listamos cada uno de sus accesorios. Y es que en estos encontrarás también una skin completamente exclusiva. Un auténtico chollo para todos los jugadores:

Skin épica de operador Sebastian Vargas

Plano épico de SMG Bullfrog con silenciador

Accesorio reloj de muñeca exclusivo

Emblema épico de operador

Pegatina rara

Tarjeta de visita legendaria

Token de doble XP de 60 minutos

Por supuesto, debes recordar que esta propuesta no estará para siempre. Así es que si estás interesado en poder sumar estas grandes propuestas en tu biblioteca este es tu gran momento. Simplemente es la hora de disfrutar de un contenido sin igual y una experiencia mucho mejor. Todo esto mientras el juego está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.