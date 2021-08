Call of Duty Warzone retrasa la fecha de estreno de su nueva temporada

Desde la semana pasada los jugadores ya tenían marcada la fecha de estreno de la nueva temporada de Call of Duty Warzone. El exitoso battle royale logra provocar que jugadores de todo el mundo se mantengan pendientes de lo que está por llegar, queriendo asegurarse de poder disfrutar de una propuesta completa. Y si bien la temporada 5 suena como una de las más emocionantes, parece que tendremos que esperar un poquito más de lo esperado.

Esto se debe a que la compañía ha confirmado un pequeño cambio en la fecha de estreno de esta nueva temporada. Eso sí, no hay alarmas que activar pues el cambio de fecha se pospone únicamente durante 24 horas. De este modo, en lugar de tener estreno el 12 de agosto, la temporada 5 dará comienzo a partir del 13 de agosto, exactamente en la mañana de este día.

¿A qué se debe este cambio? El estudio no ha querido entrar mucho en detalles. Lo único que han indicado es que esperan que este cambio de día pueda ayudarles a solucionar el inconveniente que se ha presentado. Por ello, a continuación os compartimos la lista de cómo quedan ahora los horarios para poder disfrutar de toda su acción.

La temporada 5 en Call of Duty Warzone - Da comienzo el 13 de agosto a las 6 de la mañana, produciéndose en ese momento la actualización.

- Da comienzo el 13 de agosto a las 6 de la mañana, produciéndose en ese momento la actualización. La temporada 5 en Call of Duty Black Ops Cold War - Comienza el 13 de agosto a las 6 de la mañana.

Algunos jugadores afirman que ya es posible realizar la predescarga del parche para Black Ops Cold War. No obstante, esta opción no está habilitada para todos los jugadores, por lo que hay que pedir paciencia. Lo que sí se ha afirmado es que este problema viene relacionado con un error en las pruebas de testeo que quieren solventar antes de dar comienzo la nueva temporada.

Por ello, de cara al estreno de esta nueva temporada, no solo os indicamos que hay interesantes novedades que tener en cuenta, sino que te animamos a probar esta gran experiencia. Si todavía no has disfrutado de la propuesta presente en Warzone, te recordamos que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.