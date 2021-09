PS Plus: Confirmados los juegos gratuitos de septiembre 2021

A lo largo de los últimos años, PlayStation siempre nos ha estado sorprendiendo mes a mes con los anuncios de PS Plus. Todo con un vídeo realizando un pequeño análisis de los juegos del mes. Sin embargo, en este mes de septiembre han querido sorprender a los jugadores y, aunque han afirmado que seguirán con los análisis como han estado haciendo hasta ahora, esta vez han querido proponer algo diferente.

Con un directo acompañado de los presentadores de PlayStation España, han querido hacer un pequeño repaso a los juegos de PS Plus de este mes de agosto que, actualmente, siguen disponibles. Sin embargo, no han perdido la oportunidad de revelar por todo lo alto los juegos de PS Plus de septiembre. Overcooked: All you can eat, Hitman II y Predator: Hunting Grounds.

Predator: Hunting Grounds | Sony

Tal y como se había filtrado hace apenas unos días, los jugadores pueden acceder a una propuesta completa y llamativa. Por una parte tenemos Overcooked, la colección completa en la que los jugadores tendrán que poner a prueba su habilidad mientras evitan los obstáculos para poder llegar a servir a los comensales como deben.

Esto no se acaba aquí, sino que también se propone la idea de un multijugador espectacular bajo el nombre de Predator: Hunting Grounds. Ser Predator o un humano que debe proteger a la humanidad estará a tu disposición. Por ello, es el momento de que los jugadores puedan disfrutar de una gran calidad de juego y unos gráficos capaces de dejarnos sin palabras.

Por último tenemos la historia de Hitman 2. El agente 47 se presenta con una nueva aventura, misiones espectaculares y, por supuesto, disfraces únicos con los que poder pasar totalmente desapercibido. Por ello, si tienes claro que podrías ser un buen agente, esta es la mejor propuesta para poder ponerte a prueba. Eso sí, para poder disfrutar de esta gran propuesta tendrás que esperar hasta el 7 de septiembre, momento en el que estará disponible.