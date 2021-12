Call of Duty Warzone y Vanguard confirman detalles de su evento de Navidad y multijugador gratuito

Si algo está claro es que Call of Duty no quiere dejar nada a medias tintas. Por ello, tenemos para nosotros una temporada nueva cargada de novedades relacionadas tanto con el battle royale como con las novedades del multijugador de Call of Duty Vanguard. Y si bien esta ha empezado hace poco, eso no impide que la compañía ya tenga novedades en camino, esta vez relacionadas con la Navidad.

El evento se ha presentado como “Fervor Festivo” y estará disponible a partir del próximo 17 de diciembre. En este han anunciado varias cosas bastante importantes para los jugadores, como el hecho de que habrá modos de juego por tiempo limitado, eventos, recompensas e incluso algunas características que se centrarán única y exclusivamente en la temática navideña.

De este modo, criaturas como Krampus llegarán a Vanguard y Warzone. Aunque, por ahora, tengamos que esperar un poco más para que se desvelen todas las novedades relacionadas con esta propuesta. Pero lo que sí se puede adelantar es que el evento principal de esta propuesta retará a los jugadores a completar una serie de desafíos presentes en Fervor Festivo.

Contaremos con hasta 13 objetos destinados a ser conseguidos en el juego. No solo eso, sino que incluso habrá una serie de seis desafíos completos con los que desbloquear cosas completamente exclusivas. Eso sí, ¿cuándo comienza la acción? A partir del 17 de diciembre, por lo que tienes que prepararte para la acción.