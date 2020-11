Call of Duty: Black Ops Cold War en PS5 presentará respuesta háptica diferente para cada arma

A pesar de que actualmente muchos jugadores ponen a prueba su habilidad con Call of Duty Warzone y Modern Warfare, muchos ya han iniciado su cuenta atrás para ver las grandes novedades que están por llegar con la obra de Treyarch. Call of Duty Black Ops Cold War se presenta como una apasionante aventura que poder aprovechar tanto en la actual como en la próxima generación, aunque desde el estudio afirman que la nueva consola de Sony aportará mucha personalidad al juego.

El diseñador jefe del juego, Tory Flame, indica que el juego tendrá características únicas en PlayStation 5 gracias al mando. De hecho, al igual que han afirmado desde otros estudios, la obra de Treyarch se beneficiará de gran manera de la vibración háptica del nuevo mando de la consola. ¿Su intención? Ofrecer una sensación mucho más personal a la hora de manejar cada arma.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

Según menciona Flame en su entrevista con Gamespot, gracias a la respuesta háptica del mando, todo vibra en el momento de apretar el gatillo. Cada vez que un jugador dispara, hay un pequeño motor que responde todo el rato. De este modo, ofrece cierta sensibilidad en los gatillos que representa la presión del gatillo de cada arma. Una increíble forma de que los jugadores se sientan un poco más dentro del juego.

Por supuesto, os recordamos que Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible a partir del 13 de noviembre en PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y, un poquito más tarde, en PlayStation 5. Pero, como bien nos ha adelantado el estudio, se trata de una increíble oportunidad para que los jugadores se empapen de las grandes novedades que llegan con la nueva propuesta de Call of Duty por parte de Treyarch.