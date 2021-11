¿Capitán América e Indiana Jones en Call of Duty Vanguard? El crossover más loco que podría llegar próximamente

Si echamos un vistazo atrás en el tiempo, recordamos esos momentos en los que las compañías preparaban colaboraciones con videojuegos cada mucho tiempo y en instantes muy puntuales. Esto daba lugar a que las colaboraciones más locas pudiesen llegar a parecernos los títulos de lucha que incluían licencias inesperadas en su propuesta. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado con el paso del tiempo.

Una de las licencias que más se ha visto afectada por esto es Call of Duty, sobre todo desde el estreno de Warzone. Sin embargo, Vanguard, la nueva entrega de este año, no quiere quedarse atrás y podría tener colaboraciones realmente interesantes. Siguiendo un poco los pasos vistos en Fortnite, el rey de las colaboraciones, Vanguard podría traer consigo crossovers tan inesperados como Ataque a los Titanes, e incluso al poderoso Capitán América y al aventurero Indiana Jones.

Si bien esto puede parecer una locura, es la mención que ha indicado un conocido insider en sus redes sociales. Tom Henderson ya cuenta con bastante fiabilidad entre la comunidad de jugadores dado que ha filtrado información con bastante acierto con el paso de los años. Y esta vez, compartiendo información de un dataminer, afirma que se han encontrado datos de Capitán América e Indiana Jones entre el código del juego. Eso sí, sin una fecha aproximada de cuándo se estrenaría este crossover.

Por supuesto, al tratarse de una filtración tendremos que esperar a que sea la propia compañía la que confirme esta llegada. Mientras tanto, recordamos que actualmente Vanguard disfruta de un buen estreno en el que los jugadores pueden conocer una historia repartida entre varios personajes, con nuevos elementos jugables y, sobre todo, una trama que requiere de tiempo para descubrir respuestas.

En caso de que todavía no hayas probado la gran acción presente en Call of Duty Vanguard, te recordamos que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Se trata de una propuesta única y sorprendente en la que gran parte de los estudios que han dado vida a Call of Duty han participado para aportar su propio granito de arena y dar vida de este modo a algo completamente único y sorprendente.