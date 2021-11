¿Shingeki no Kyojin y Call of Duty? Una filtración adelanta la colaboración más inesperada

Call of Duty: Vanguard se estrenaba hace unos días en consolas y ordenadores. El último shooter de la saga de Activision nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial, un título en el que no falta de nada. Desde una intensa Campaña para un jugador, el multijugador de turno con decenas de horas por delante y por supuesto el siempre bien recibido modo zombies.

En las últimas horas Call of Duty ha sido noticia, no sólo por su lanzamiento, sino también por una colaboración de lo más inesperada. Y es que el usuario de Twitter Zesty, conocido por sus filtraciones referentes a CoD, ha encontrado interesantes datos en el código del videojuego que hacen mención nada más y nada menos que a Shingeki no Kyojin.

De acuerdo a la información de Zesty, en el código del FPS se encuentran referencias a armas de fuego y cuerpo a cuerpo. Nada fuera de lo normal si tenemos en cuenta que con cada nueva temporada, Call of Duty introduce más armas. Lo que ha llamado poderosamente la atención es la referencia a un arma, 'sword AoT'. Sword, espada en español, acompañado de las siglas AoT ha disparado la posibilidad de que se trate de la espada de Attack on Titan, siglas con la que se conoce a la franquicia en inglés.

Como ya es habitual en estos casos, la compañía no se ha pronunciado por ahora. Tendremos que esperar a la llegada de las primeras temporadas para salir de dudas y ver si finalmente nos encontramos con alguna de las armas de Ataque a los Titanes en Call of Duty: Vanguard.