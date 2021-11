Celebra el estreno de Arcane, la serie de LoL, con regalos para League of Legends, Valorant y más

Pocos son los jugadores que no conocen el nombre de League of Legends y es que, ya lo hayas jugado, sigas el mundo de los eSports o simplemente te gusten un poco los videojuegos, este MOBA se ha hecho un gran hueco en la vida de los jugadores y, sobre todo, ha creado su propio momento en la historia. Por ello, tal es su influencia que la compañía se ha animado a ir un paso más allá y no solo limitar su presencia al mundo de los videojuegos, sino al de las series de animación.

Con intención de celebrar el próximo estreno de esta serie, Riot Games ha confirmado la llegada de Riot X Arcane, un evento que no limitará su presencia únicamente a League of Legends, sino que formará parte de cada una de las entregas publicadas por la compañía. De este modo, sin importar el juego que más te guste de la compañía, podrás conseguir un premio completamente exclusivo inspirado en Arcane.

Las primeras recompensas del evento llegarán el 7 de noviembre

Por ahora son muchos los datos que quedan por desvelar. Sin embargo, ya sabemos que las primeras recompensas estarán disponibles a partir del 7 de noviembre. ¿Que nos encontraremos en LoL? Por ahora sabemos que habrá dos nuevas experiencias interactivas además de aspectos increíbles para Jinx, Vi, Caitlyn y Jayce. ¿Lo mejor? Que todos estos aspectos puedes conseguirlos completamente gratis.

¿Esto mismo sucederá en League of Legends: Wild Rift, el juego para móviles? Según ha indicado la compañía, las skins de estos campeones también estarán disponibles. Pero no solo eso, sino que también habrá una experiencia exclusiva para este título. Y dentro de los juegos para móviles, como Legends of Runeterra, estará presente la carta de Jayce, un nuevo modo de juego PVE, un pase de evento y cartas con diseños especiales inspirados en Arcane.

Teamfight Tactics tampoco se quedará atrás puesto que tendremos un nuevo modo de juego cooperativo para poder disfrutar con los amigos además de avatares inspirados en la serie e incluso campeones en versiones chibi. Por último, el emocionante shooter Valorant nos presentará a su agente Chamber además de un set de colección de Arcane y su pase Riot X Arcane que será completamente gratis.

Por supuesto, muy atento al 7 de noviembre ya que será el momento en el que tengamos la oportunidad de disfrutar de parte de este contenido. Eso sí, a lo largo de todo este mes iremos recibiendo más contenido y regalos que se irán confirmando en el sitio web oficial del evento.