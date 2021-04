Among Us no deja de crecer: anuncia partidas para 15 jugadores y más colores para los tripulantes

Los creadores de Among Us, InnerSloth, han demostrado con el tiempo que no quieren que su juego pierda el éxito que ha conseguido después de años desde su estreno. Por ello, siguen trabajando y poniendo todos sus esfuerzos en seguir aumentando la propuesta que sigue atrayendo a jugadores de todo el mundo y que incluso les ha conseguido un pase directo para su estreno en consolas.

Por ello, la compañía no ha dudado en adelantar algunos de sus planes de futuro que incluyen el estreno de partidas algo más grandes. Y es que, según parece, la próxima actualización del juego permitirá que hasta 15 jugadores compitan, de tal forma que el impostor o los impostores tendrán que ingeniárselas un poco mejor para poder actuar sin ser descubiertos.

En lo que respecta a la personalización, indican que también tienen intención de añadir más colores para los personajes y, a su vez, incluir un mejorado estilo artístico en general para todo el juego. Todo esto con intención de hacer que la obra sea un poco más atractiva para el público en general. Y, por supuesto, corrigiendo los errores que hayan podido llegar con el tiempo.

De este modo sabemos que Among Us tiene grandes planes para los jugadores. Y aunque por el momento hay que ser un poco pacientes para poder disfrutar de las partidas con hasta 15 jugadores, sabemos que es un plan de futuro. Por ello, es el momento de seguir disfrutando de la propuesta y no dudar en probar la habilidad tanto a la hora de ser un tripulante como de convertirse en impostor.