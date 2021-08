¿Cómo luciría The Last of Us si fuera un anime? Recrean varias escenas al más puro estilo japonés

La industria del anime ha crecido exponencialmente con la llegada de varios servicios de suscripción. Tenemos a nuestro alcance series clásicas como Pokémon, Death Note o Sakura: Cazadora de cartas, pero también otras más recientes como por ejemplo Castlevania o My Hero Academia. Con cada día más adeptos, no es de extrañar que gigantes como Sony hayan querido apostar por Crunchyroll, uno de los servicios más populares en todo el mundo.

La adquisición de Sony Pictures tiene como objetivo “ampliar la distribución de sus socios de contenido y expandir las ofertas centradas en los fans para los consumidores”. A raíz de esta gran noticia, no tardaron en aparecer todo tipo de rumores sobre que la compañía japonesa podría ofrecer un plan de suscripción en PlayStation Plus para disfrutar de anime ilimitado. Sin embargo, todavía queda mucho hasta poder confirmar la exclusiva.

El anime abarca una gran cantidad de géneros, y si bien empezamos a ver algunas licencias de videojuegos adaptados al estilo japonés (como es el caso de The Witcher o Castlevania), hay otras que por historia se merecerían contar con su propia serie animada. The Last of Us brinda un trasfondo dramático como pocos y cuenta con unos personajes de lo más complejos. Estos ingredientes lo han hecho el blanco fácil para que un fan reinvente algunas escenas del juego al más puro estilo anime.

El autor de esta increíble hazaña, Caro Oliveira, ha recreado algunas de las escenas de The Last of Us parte 2 al estilo japonés y ahora a miles de fans les encantaría poder verlas en movimiento. La saga de Naughty Dog tiene todo lo necesario para que también se convierta en un anime, y aunque está en desarrollo una serie para HBO, tiene el potencial suficiente para expandir su universo.