La serie de The Last of Us comenzará su rodaje este verano

The Last of Us será una de las grandes licencias de Sony que próximamente serán adaptadas a la pequeña o gran pantalla, una estrategia comercial muy clara que la empresa de videojuegos ha decidido seguir para los próximos años. Uncharted con Tom Holland y Ghost of Tsushima dirigida por Chad Stahelski, serán adaptaciones a la gran pantalla. Sin embargo, en el caso de la saga de infectados de Naughty Dog, la adaptación será en formato de serie.

Recientemente se ha conocido que la producción de la serie, la grabación, se realizará este verano. En concreto la preproducción de la serie comenzará a mediados de marzo y las cámaras comenzará a rodar el 5 de julio. No se espera que toda la producción termine antes del 8 de junio de 2022, por lo que el estreno de la serie aún queda lejos. La serie se rodará en Calgary, Canadá.

The Last of Us 2 | Naughty Dog

La serie de The Last of Us contará con grandes nombres entre su reparto, especialmente los actores encargados de interpretar a Joel y Ellie. Son dos conocidos de Juego de Tronos: Pedro Pascal (inolvidable su muerte como Oberyn Martell) y Bella Ramsey (a quien conocimos por su papel de Lyanna Mormont). Juntos interpretarán a una de las parejas de personajes más reconocidas de los videojuegos de PlayStation.

Será la primera serie de televisión de PlayStation Productions, estudio formado para llevar a la pequeña y gran pantalla las licencias de videojuegos, y estará producida por Craig Mazin (creador de la serie Chernobyl).