¿Cómo ha sido tu año en PS4 y PS5? Llega el resumen de 2021 con trofeos ganados, horas jugadas y mucho más

A lo largo de 2021, hemos tenido muchos momentos para disfrutar de los videojuegos y, sobre todo, para sumar grandes éxitos a nuestra biblioteca, sobre todo para aquellos afortunados con suscripción a PS Plus. Sin embargo, ¿en algún momento te has preguntado cómo has pasado realmente tu tiempo de juego? Este es el momento de saberlo gracias al repaso de PlayStation, el informe PlayStation 2021 Wrap-Up.

En este informe personalizado para cada jugador, la compañía comparte con nosotros las horas que hemos jugado, los títulos que más hemos disfrutado así como saber en qué consola hemos empleado más tiempo. Y es que debemos recordar que, aunque no todos los jugadores tienen acceso, son muchos los jugadores de PS5 los que han podido disfrutar de la consola y, con ello, algunos de sus exclusivos.

Este año, como muchos jugadores podrán comprobar, también se incluye una sección para repasar las horas de juego de algunas de las obras exclusivas como es Returnal o, incluso, Ratchet and Clank Rift Apart. De este modo se comprueba los grandes logros que los jugadores han conseguido juntos.

Así es que no lo dudes y entra en este enlace para poder descubrir cómo ha sido tu año en PlayStation. Ya seas jugador de PlayStation 4, de PlayStation 5 o ambas, descubre el informe de tu año 2021 junto a PlayStation. Y, por supuesto, suma a tu colección los regalos que la compañía ofrece a los jugadores como recompensa por todo el cariño mostrado.