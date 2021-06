¿Cómo solucionará Battlefield 2042 la falta de jugadores en una partida? EA expone su ingeniosa solución

Los modos multijugador en los videojuegos tienen grandes propuestas interesantes, sobre todo para poner a prueba nuestra habilidad de formas totalmente únicas. Sin embargo, debemos tener algo en cuenta y es que, en ocasiones, estas se ven estropeadas por el hecho de que no llegamos a poder cubrir totalmente el equipo debido a que no hay jugadores suficientes. Algo que parece imposible de evitar si pensamos en que Battlefield 2042 tendrá espacio para 128 jugadores, limitándose en el caso de Xbox One y PlayStation 4 a 64 jugadores.

Esto ha llevado a que muchos jugadores se pregunten si realmente será posible disfrutar de la experiencia al completo. Y parece que el estudio lo tiene más que decidido e incluso controlado. Después de todo, durante su entrevista con el medio The Verge han decidido exponer las medidas que tomarán. Y es que, ante la falta de jugadores, el servidor incluirá hasta 64 personajes controlados por la IA.

Battlefield 2042 | Electronic Arts

Estos bots serán utilizados en el modo Guerra sin cuartel, exactamente en PC, Xbox Series X y PlayStation 5. De hecho, este mismo modo a su vez se divide en dos: Conquista y Avance. En ambos se aplicará este caso dependiendo de la región, plataforma e incluso cantidad de jugadores presentes. Eso sí, por el momento parece que no hay opción a que los jugadores puedan desactivar estos bots ya que la intención es que en un principio estos bots vayan aprendiendo de los jugadores, observándolos avanzar por el mapa, pelear y, de este modo, ajustando la experiencia.

De hecho, estos mismos bots serán un gran aliado para aprender a jugar. ¿El motivo de esto? Que los jugadores podrán animarse a jugar partidas completas contra estos bots en solitario o en cooperativo. Algo que, para muchos, les ayudará a coger algo de práctica antes de lanzarse a la aventura de jugar contra otros jugadores. Aunque para poder comprobar hasta qué punto han pulido la jugabilidad tendremos que esperar hasta el 22 de octubre, momento en el que se estrenará la obra en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.