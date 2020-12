Consigue Metro Last Light Redux completamente gratis en GOG por tiempo limitado

¿Qué hay mejor que acabar el año con un nuevo y sorprendente juego en nuestra biblioteca? Más aún si este puede ser sumado sin necesidad de pagar un solo euro por este. Y no, no hablamos de Epic Games Store, la tienda que lleva días dándonos todo tipo de sorpresas en sus 15 días de regalos. Sino que hablamos de GOG, la tienda de CD Projekt RED que no deja de darnos grandes sorpresas.

En esta ocasión la tienda ha llamado a la comunidad de jugadores para que puedan sumar en su biblioteca totalmente gratis Metro Last Light Redux, título que estará disponible hasta el 1 de enero. Una oportunidad perfecta para despedirse de este caótico año mientras disfrutamos de una gran dosis de acción y combates contra todo tipo de criaturas realmente peligrosas.

¿Qué tienes que hacer para poder conseguir el título? Es realmente sencillo. No necesitas más que tener una cuenta de GOG, ya sea nueva o registrada hace tiempo. Una vez inicies sesión, podrás pulsar sobre el banner de la promoción y ahí simplemente comprobar que tu juego se agregará automáticamente a tu biblioteca. Eso sí, puede ser un proceso que tarde un poco, pero no más de un día.

Mientras tanto, os recordamos que podéis encontrar en Metro Last Light Redux, obra disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de una reedición en la que podemos encontrarnos importantes mejoras de resolución, nueva iluminación y, por supuesto, una historia que resultará, cuanto menos, sorprendente. Después de todo, ¿qué ha sucedido en este lugar para que todo haya desencadenado en este horror?