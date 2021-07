Las consolas retro mini que los jugadores piden a gritos (y que necesitamos en la estantería)

Las consolas retro mini son una forma perfecta de recordar aquellos juegos legendarios que marcaron nuestra infancia si no conservamos nuestras consolas retro originales, pudiendo jugarlos en una TV de alta definición. Las compañías saben que también es una vía magnífica para volver a conectar a antiguos jugadores, adultos que han abandonado el hobby; como Nintendo, que esta misma semana ha dejado la puerta abierta a continuar con el camino abierto por NES Mini y SNES Mini.

Estos últimos años hemos visto de todo en consolas retro mini; algunas muy logradas y otras que no han dejado con buen sabor de boca a los fans (casi siempre por una pobre selección de catálogo). Entre nuestras favoritas, SEGA Mega Drive Mini o NEO GEO Arcade Stick Pro, aunque como nuestra nostalgia no tiene límites, también echamos mucho en falta algunas consolas que inexplicablemente todavía no han recibido su edición retro mini.

Tenemos en mente cuatro consolas, todas ellas de los años 90, que los jugadores recibiríamos con los brazos abiertos y que todavía no han sido explotadas por compañías como SEGA o Nintendo. ¿A qué esperan? Son las siguientes:

Nintendo no descarta seguir el camino abierto por NES y SNES Mini estos últimos años. ¿Será Nintendo 64 Classic Mini la siguiente en la lista?

Nintendo 64 es una de las consolas más especiales de la historia, con las primeras entregas 3D de sagas como Mario, Donkey Kong o The Legend of Zelda, todas ellas un auténtico éxito. Tiene algunos de los mejores juegos de la historia en su catálogo y es pura nostalgia. Por eso creemos que es necesario que Nintendo se ponga las pilas y presente este modelo, con una buena selección de catálogo y opciones de filtros para televisores en alta definición.

Nuestra siguiente candidata es Dreamcast. Catálogo corto, con conversiones definitivas de algunos de los mejores arcade de los 90, pero también con grandes aventuras como Shenmue, juegos de Sonic en 3D, y juegos rompedores para la época. Soñamos con que SEGA nos sorprenda con una Dreamcast Mini; desde luego estaremos en la tienda el día de lanzamiento si esto se hace realidad.

No podíamos olvidarnos de Game Cube, la consola menos vendida de la historia de Nintendo, pero con un catálogo lleno de joyas que no muchos conocen. El cubo de Nintendo se merece renacer de sus cenizas para que muchos jugadores redescubran su corto pero mágico catálogo de exclusivos.

Como bonus track, nos hemos reservado nada menos que Game Boy. La innovadora y superventas portátil de Nintendo se merece una vuelta en condiciones, con una reedición que incluya una pantalla de alta calidad, retroiluminada y más ligera. Nos parecería una jugada maestra que además de incluir juegos preinstalados, la reedición retro mini fuera compatible con los cartuchos originales de Game Boy, Color y Advance. ¡Por pedir que no quede!