Cosmo, el perro espacial de Guardianes de la Galaxia, guarda un secreto que ha enamorado a los fans

Cuando Square Enix confirmó la existencia de Guardianes de la Galaxia en el mundo de los videojuegos por parte de Eidos Montreal, los jugadores no pudieron evitar celebrar la gran noticia. No es de extrañar puesto que el mundo de Marvel seguirá completando un poco más el gran elenco de personajes que tiene por ofrecer. Sin embargo, aunque hemos visto su jugabilidad e incluso sabemos que su historia será algo completamente nuevo, hay pequeños secretos todavía pendientes de revelar.

Entre la fila de personajes que estarán disponibles en el juego nos encontramos con Cosmo, un perro espacial que puede hablar telepáticamente. Este ha tenido su gran inspiración en la perra Laika, el primer ser vivo en viajar al espacio. Por ello, no podía faltar la oportunidad de hacer un guiño extra a este personaje. ¿Cómo? Con el actor que interpreta a Cosmo.

Este actor no se trata de una persona real o incluso de un robot. Se ha elegido especialmente a Diego, un perro real que dará vida a Cosmo. Y es que, ¿quién mejor para realizar el trabajo de jefe de seguridad de la estación de Sapiencial que un perro? De hecho, la compañía ha querido sincerarse con los jugadores a base de mostrar con todo lujo de detalles las imágenes tras la cámara donde podemos ver a Diego interpretando su papel.

Con múltiples sensores de movimiento repartidos para captar cada uno de sus gestos, este perro ha logrado enamorar a internet, jugadores y, por supuesto, fans de la licencia. No solo es su simpatía, sino también lo adorable que resulta y como no duda en actuar a cada una de las órdenes. Sin duda, “un buen chico” que le aporta ese toque de realismo al personaje más inesperado.

Por supuesto, no tardaremos mucho en ver en acción a Cosmo puesto que Marvel’s Guardians of the Galaxy estará disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5 a partir del 26 de octubre. Todo con una propuesta que nos contará una historia completamente nueva y que mantendrá en todo momento la esencia propia de la licencia de Marvel.