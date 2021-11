Crab Game: El videojuego que se ha hecho viral en Twitch debido a el Juego del Calamar

Si pensamos en las series más exitosas de los últimos meses o años, uno de los nombres que no podemos pasar por alto es precisamente el de El Juego del Calamar o Squid Game. La serie se ha convertido en todo un fenómeno de masas, hasta el punto de inspirar a uno de los disfraces más solicitados de este Halloween o, incluso, a todo tipo de videojuegos preparados para ponernos a prueba.

Si bien uno de esos juegos no oficiales pero que han logrado fascinar a todos los jugadores es la versión de Roblox, se ha estrenado recientemente una versión que ha logrado llamar la atención de la comunidad de Steam y Twitch. ¿Por qué? Porque se trata de una propuesta muy completa que abre posibilidades dentro de los juegos multijugador al igual que garantiza poder vivir nosotros mismos cada una de las pruebas presentes en la serie. ¿Cómo se llama esta obra? Crab Game.

Crab Game, el último fenómeno en Twitch y Steam

Su nombre no deja ningún espacio a las dudas y es que se trata de una obra completamente inspirada en Squid Game. De hecho, no hace falta más que echar un vistazo a sus capturas y jugabilidad para comprender que se trata de una versión multijugador online de El Juego del Calamar que, a pesar de no tener la licencia oficial, ya ha logrado convertirse en todo un éxito.

Si bien nos podemos encontrar con algunas diferencias respecto a la serie como es el característico chándal verde de los participantes que opta por un tono azul para el juego, el resto de experiencias están cercanas a lo que ya conocemos. Tal es su parecido con la serie y la calidad de su jugabilidad, que aunque la obra apenas tiene unos días, ya ha conseguido convertirse en todo un éxito en Steam y Twitch.

Crab Game | Dani

Uno de los títulos más jugados desde su estreno

A la hora de pensar en la gran base de datos de juegos que presenta la tienda online de Valve, Steam, podría parecer increíble pensar que esta obra se sitúe entre los más jugados. Pues la realidad es esa y es que, aunque su estreno se produjo el 28 de octubre, ya ha conseguido situarse entre los 35 juegos más jugados, tal y como indican desde SteamDB. Sin duda, un gran logro si pensamos que hay títulos como Horizon Zero Dawn o Days Gone entre muchos otros.

Por supuesto, se espera que los creadores de Crab Game sigan puliendo la obra y ofreciendo experiencias únicas a los jugadores. Y si por ahora hay mucho más por esperar, te recordamos que puedes jugar completamente gratis a Crab Game, título que ya está disponible en Steam y que te invita a jugar con tus amigos o jugadores de cualquier parte del mundo para demostrar tu habilidad y si realmente puedes llegar a superar cada una de las pruebas presentes en el juego.