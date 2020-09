Crash Bandicoot 4: It’s About Time muestra un nuevo gameplay con motivo de su cercano estreno

El pasado mes de junio, los jugadores vieron finalmente [[LINK:INTERNO|||Video|||5ef0cdeb7ed1a8d2a8081c19|||el esperado anuncio de Crash Bandicoot 4: It’s About Time]]. Este título pasaba por un tiempo de rumores y todo tipo de menciones por parte de los jugadores que, finalmente, era confirmado por parte de Activision. Desde entonces hemos conocido todo tipo de novedades por parte de su jugabilidad e historia que, por suerte, ahora podemos ver con un poco más de detalle.

Con intención de preparar a los jugadores para su cercano lanzamiento, Activision ha compartido un nuevo gameplay. Eso sí, no esperemos un extenso gameplay con todo tipo detalles, sino que la dosis de acción se ha limitado a un vídeo de menos de 2 minutos que logra no solo captar nuestra atención, sino que incluso nos anima a volver a anotar en nuestro calendario su fecha de lanzamiento.

Crash Bandicoot 4: It's About Time | Activision

Como bien podemos ver en el vídeo, los jugadores se encuentran con nuevos detalles, aunque la gran intención es que los fans de Crash Bandicoot disfruten de las grandes novedades. Después de todo, su animación y su increíble historia nos detalla que tendremos todo tipo de emocionantes aventuras y pruebas para este personaje que estará dispuesto a no parar frente a ningún obstáculo.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time estará disponible en PlayStation 4 y Xbox One a partir del 2 de octubre de este mismo año. Eso sí, ha sido la propia Activision la que ha indicado que no descartan que, con el tiempo, acabe llegando a más plataformas, por lo que sería posible que, en el futuro, la versión de Nintendo Switch sea una de las que se puedan sumar a nuestro catálogo.