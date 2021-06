Los creadores de The Last of Us estarían inmersos en un ambicioso juego multijugador

Muchos jugadores reconocen el nombre de Naughty Dog sin ningún tipo de problema. Y no es de extrañar puesto que se trata de una de las compañías exclusivas de PlayStation que ha logrado dar la vuelta al mundo. Sus obras The Last of Us e incluso los primeros pasos de Crash Bandicoot han conseguido cautivar a los jugadores, hasta el punto de que no importan los años que pasen, siguen siendo grandes éxitos.

Por supuesto, a día de hoy muchos jugadores siguen disfrutando de su última obra, The Last of Us 2. Propuesta jugable que ha sido una sorpresa de principio a fin y, aunque muchos esperaban algún tipo de continuación o incluso DLC, el estudio ha sorprendido con unas propuestas de empleo enfocadas a un proyecto relacionado con el modo multijugador. Una propuesta llamativa que, sin duda, se presenta como ambiciosa.

Por una parte se habla de que buscan a un guionista de juegos mientras que, por otro, buscan a un diseñador de niveles. Eso sí, ambos enfocados a una experiencia multijugador. Si bien esto podría ir enfocado a The Last of Us, la introducción de ambas ofertas nos deja claro que es algo totalmente nuevo. Después de todo, la compañía habla de su primer juego multijugador independiente.

Por ahora no hay más información al respecto, pero está claro que la compañía quiere preparar algo grande para los jugadores. Una sorpresa que, por el momento, esperamos que venga con varias novedades interesantes. Después de todo, este estudio destaca por ser ambicioso a la hora de apostar por nuevos proyectos y estamos seguros de que buscan que esta experiencia siga estando en el top.