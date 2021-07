¿Los creadores de The Medium trabajan en un nuevo Silent Hill? La compañía aclara los rumores

Los últimos meses han estado plagados de rumores de todo tipo señalando que hay un proyecto secreto en marcha sobre Silent Hill, una de las sagas de terror más queridas por los jugadores. Entre todos esos rumores había un nombre que parecía claro y que era, nada más y nada menos, que el de Bloober Team, la famosa compañía creadora de The Medium y quien, hasta la fecha no se había pronunciado al respecto.

Todas estas especulaciones se mantenían presentes hasta que cobraron mayor fuerza con el anuncio de Konami aliándose con la compañía. Una confirmación que, a su vez, incluso ganaba mayor protagonismo al filtrarse información de tres proyectos de la compañía. Por ello y estando en la boca de todos, finalmente el estudio polaco ha querido hablar en un comunicado oficial a IGN detallando los proyectos y en lo que trabajan actualmente.

Como bien os dijimos hace unos días, tenían un proyecto llamado en clave H2O que hace referencia a Layers of Fear 2, una secuela que parecía funcionar. Sin embargo, parece que tenemos que quedarnos con las ganas puesto que actualmente el estudio no trabaja en un nuevo juego de la saga, sino que simplemente la web de la Comisión Europea dedicada al Programa Europa Creative Media no había sido actualizada.

The Medium | Bloober Team

Dum Spiro también sonaba como un proyecto prometedor y que muchos asociaban con Silent Hill. ¿El resultado? Lamentablemente es otro proyecto que se ha quedado en el camino puesto que no se vieron con las posibilidades de ofrecerlo de la forma apropiadamente sensible a la par que comercialmente viable.

Black, el último de los tres proyectos mencionados, y que por suerte no ha sido cancelado. Tal y como indican, aunque sigue en proceso de desarrollo, ha cambiado mucho desde que fue presentado. Aunque eso sí, se espera que su lanzamiento se produzca en 2022 pero, por ahora, sin más información al respecto.

Entonces, ¿trabajan actualmente en Silent Hill? Es un tema que no han querido tratar. Después de todo, la obra que queda presente se enfocaría en alienígenas supuestamente, lo que no parece encajar en la trama. Pero dados los cambios, es posible que se haya modificado hasta adaptarlo. A pesar de ello, hay que esperar para comprobar cómo acaba siendo su futuro y lo que puede ofrecer.