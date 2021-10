"No creas que por esforzarte vas a tener éxito", la reflexión de Ibai y ElXokas

Con motivo del Mundial de Globos de Ibai y Piqué, el campeonato contó con algunos invitados de lujo. IlloJuan y ElXokas fueron dos de ellos. Ambos estuvieron presentes durante uno de los streamings de Ibai, comentando y debatiendo todo tipo de temas, con especial atención a la fama y éxito en plataformas de streaming.

Hace unas semanas, Ibai lanzó un mensaje a los padres y jóvenes. Un vídeo en el que habló sin tapujos que dejar los estudios o trabajo para centrarse en Twitch no era garantía de éxito. Un vídeo que logró una gran repercusión, siendo aplaudido por miles de personas de todo el mundo y del que incluso políticos se hicieron eco.

Los tres streamers instan a los que comiencen como streamers a disfrutar de la experiencia, sin obsesionarse con las cifras y número de espectadores

A raíz del mensaje de Ibai, tanto el streamer vasco como ElXokas e IlloJuan quisieron opinar sobre el tema abiertamente. 'Os voy a deciar algo a toda la peña que estáis aquí'; decía ElXokas durante el streaming. 'La única forma de conseguir el éxito es si hay esfuerzo. Lo que tenemos claro es que si hay esfuerzo, puede haber éxito, pero lo que no puedes hacer es quedarte en tu casa tocándote los huevos porque entonces éxito no vas a tener', destacaba el streamer gallego.

'No creas que por esforzarte vas a tener éxito, porque puedes no tenerlo, pero lo que hay que hacer es intentarlo'; añadía. Ibai explicó que parte de que muchos jóvenes quieran sumarse ahora a la moda del streaming viene de acuerdo a la filtración de las ganancias de los streamers. 'Creo que era importante lanzar ese mensaje, había mucha gente diciéndome que se había equivocado de trabajo'.

'Yo también he sentido eso, ver a gente como Willyrex o RicharBetaCode que ganan dinero y se lo pasan bien con algo que a mi me apasiona como son los videojuegos y yo delante de un puto tocho de Derecho Civil, estudiando como un cabrón; y ellos ganándose la vida. Pero yo sabía que eso no es 'ah que ellos lo hacen, pues yo también''; añadía también IlloJuan.