¿Cuál es la mejor postura para ganar en FIFA 21? La ciencia ya tiene la respuesta

Jugar a la perfección a FIFA 21 requiere de muchísima práctica. Horas de dedicación que se ven reflejadas en un conocimiento exhaustivo de nuestra plantilla así como las diversas situaciones y cómo afrontarlas. Como en cualquier otro juego competitivo, independientemente del género, estamos expuestos a las derrotas, las cuales pueden generar frustración si empiezan a acumularse de forma constante.

Has cambiado la táctica mil veces, mejorado tu plantilla e incluso aprendido trucos para ganar en FIFA 21, y aún así, no consigues la victoria. ¿Te has parado a pensar que igual el problema no está en lo técnico, sino en la postura con la que juegas a FIFA 21? Así lo ha dictaminado un reciente estudio realizado por la Universidad de Leeds.

FIFA 21 es un juego competitivo que puede crear verdaderos picos de estrés en los momentos más tensos. Es precisamente por este motivo que los profesionales tratan de jugar en sillas cómodas y monitores. Más allá de los periféricos o complementos que utilices, el estudio ha llegado a la conclusión que inclinarnos hacia adelante es, sin lugar a dudas, un aspecto diferenciador para aumentar las posibilidades de victoria.

FIFA 21 | EA Sports

'Analizamos el movimiento y la posición del cuerpo de cada jugador en los vídeos', destacaban en el estudio realizado a casi 8.000 jugadores de FIFA 21. 'Observamos todos los eventos importantes que ocurrieron en el juego, a cómo reaccionaban los jugadores y la posición de su cuerpo cuando ocurrían cada uno de los eventos', añadían. Los datos son cuanto menos curiosos. El 49,2% de los participantes se inclinaban hacia adelante en los momentos de mayor tensión, mientras que el 9,3% lo hizo de forma deliberada. El 41,5% restante realizaban otro tipo de posturas a lo largo del encuentro.

Andrea Utley, y una de las responsables del estudio, asegura que 'inclinarse hacia delante ayuda a mejorar la atención y la concentración, pero sin la postura correcta, especialmente de los músculos tronco y cuello, puede causar fatiga'. Es por ello que señalan que si bien puede ayudar a aumentar los niveles de concentración en FIFA 21, no conviene abusar de esta postura durante un largo periodo de tiempo. Otros datos interesantes señalaron que los jugadores que se echaban hacia delante mejoraban sus habilidades a la hora de atacar, sino también llegado el momento de defender.