¿Cuánto ocuparán Final Fantasy VII Remake Intergrade y Ratchet and Clank en tu PS5?

Si hablamos de los juegos más esperados actualmente en el catálogo de PlayStation 5, dos de los nombres que no pueden faltar son Final Fantasy VII Remake Intergrade y Ratchet and Clank: Rift Apart. Se tratan de dos espectaculares propuestas con las que la compañía espera sacar provecho a la gran potencia de la consola, garantizando las mejores experiencias para los jugadores. Pero, ¿podremos llegar a tener ambas propuestas instaladas en la consola a la vez?

Por suerte, esta información ya ha sido compartida y es que sabemos que Ratchet and Clank: Una Dimensión Aparte ocupará un tamaño de 33,6 GB en su primera versión. Por supuesto, hay que recordar que habrá una actualización para mejorar esos últimos toques que los desarrolladores dan a la obra antes de su estreno final. De este modo, procurando garantizar la mejor experiencia posible.

En lo que respecta a Final Fantasy VII Remake Intergrade, este necesitará un poco más de espacio en la consola. Después de todo, la compañía apunta a que la obra tendrá un peso de 81,3 GB sin el parche de lanzamiento. Por ello sabemos que tendremos que añadirle un poco más de peso para poder disfrutar de las grandes mejoras. De este modo sabremos que la experiencia será única.

En general, está claro que la compañía tiene intención de que podamos tener una biblioteca cargada de grandes éxitos. Eso sí, recordamos que por el momento no es posible instalar los juegos de PS5 en un disco duro externo. Por ello, si quieres disfrutar de la mejor experiencia posible te recordamos que puedes instalar tus juegos de PS4 en un disco duro y arrancarlos en PlayStation 5.