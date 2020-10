Cuidado, actualizar tu PS4 podría ocasionar graves problemas a la consola

PlayStation 4 recibía ayer su actualización 8.00. El nuevo firmware de la consola de Sony traía consigo cuantiosas novedades como nuevos avatares, la posibilidad de silenciar micrófonos desde el menú rápido del mando, la imposibilidad de crear eventos y comunidades privadas o mejoras y simplicidad en el sistema de control parental.

A pesar de tratarse de una de las actualizaciones más destacadas de la plataforma en los últimos meses, el firmware 8.00 para PlayStation 4 no ha salido todo lo pulido que cabría esperar. Miles de usuarios de todo el mundo están reportando graves problemas en su consola tras instalar la reciente actualización.

Entre los problemas y errores más comunes destaca la inestabilidad del sistema, la imposibilidad de jugar online y por ende con el sistema de red (tanto wifi como de cable) de la consola o una lista de amigos que no termina de cargar de manera correcta. El popular insider Nibel ha sido uno de los afectados por los errores del firmware 8.00, reportando varios de estos problemas técnicos y recomendando esperar hasta el ‘fix’ de turno.

Por ahora Sony no se ha pronunciado al respecto, pero podría hacerlo durante las próximas horas y solucionar así los errores de la actualización. Numerosos foros y usuarios han recomendado al respecto no dar el salto al firmware 8.00, especialmente si nos dedicamos a los juegos de carácter singleplayer. En caso de los jugadores enfocados por completo a los títulos online, no queda más remedio que esperar.