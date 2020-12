Cyberpunk 2077 confirma la llegada de su primer DLC gratuito a principios de 2021

El estreno de Cyberpunk 2077 ha llegado envuelto en drama ya que los jugadores se encontraban con un juego plagado de bugs que, a su vez, podía dar momentos memorables. Esta terrible combinación trajo consigo todo tipo de consecuencias para el equipo polaco que, a pesar de estar enfrentándose a varias demandas, no duda en seguir adelante con su proyecto.

Mientras continúan lanzando parches para arreglar su obra, la compañía ha demostrado que no deja de trabajar. De hecho, en su página web han confirmado que Cyberpunk 2077 recibirá su primer DLC gratuito a principios de 2021, aunque por el momento sin una fecha de lanzamiento exacta. Eso sí, el estudio tiene una web oficial propia para los DLC en la que irán ofreciendo los datos necesarios.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Además de desconocer su fecha de lanzamiento, tampoco tenemos datos sobre el contenido que incluirá. Aunque lo que sí parece indicar la información presente en la web es que, aunque nos encontramos frente al primer DLC, este no es más que el primero de muchos que están por llegar. Por ello, resulta realmente interesante mantener la atención puesta en el estudio y sus grandes planes.

Cyberpunk 2077 está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia y GeForce Now. Se trata de una de las obras que, a pesar de su accidentado estreno, tiene una gran propuesta jugable donde no solo nos podemos fascinar con el imponente mundo que recorremos, sino también con los cuidados detalles en cada uno de los personajes.