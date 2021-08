Cyberpunk 2077 tiene mucho que ofrecer: Desvela novedades de su actualización y detalles de sus primeros DLC

A pesar de las grandes esperanzas que los jugadores tenían depositadas en Cyberpunk 2077, la obra se ha estrenado con una serie de errores que han resultado imperdonables para la comunidad, incluso metiendo a la compañía en una serie de problemas con los inversores. Sin embargo, esto no impide que la compañía siga trabajando duro en un intento de cubrir todos los daños y, sobre todo, recuperar la confianza de los jugadores.

Por ello, en un nuevo directo y con todo lujo de detalles, la compañía ha querido compartir las novedades que están por llegar a su obra. Incluyendo tres DLC gratuitos y cómo poder conseguir estos. Lo mejor es que muchos de estos contenidos siguen siendo con intención de ofrecer a los jugadores experiencias nuevas y personalizadas, hasta el punto de incluir nuevas propuestas para Johnny Silverhand, personaje interpretado por Keanu Reeves.

Cómo acceder a los DLC gratuitos de Cyberpunk 2077

Apariencia alternativa para Johnny Silverhand - Accede a la pestaña “Contenido adicional” del menú opciones para incluirla a tu colección

- Accede a la pestaña “Contenido adicional” del menú opciones para incluirla a tu colección Chaqueta multicapa Syn-Leather Deltajock y chaqueta Luminescent Punk - Se encuentran disponibles en el apartamento de V después de recibir un mensaje de Viktor al completar la misión “El paseo”.

- Se encuentran disponibles en el apartamento de V después de recibir un mensaje de Viktor al completar la misión “El paseo”. Archer Quartz “Bandit” - Se puede comprar u obtener como recompensa, dependiendo de las opciones elegidas al completar la misión “Ciudad Muerta” y al recibir el mensaje de Dakota o Rogue. CD Projekt recomienda estar en Badlands, dejar pasar un par de días y alejarse del taller de Dakota para recibir el mensaje.

Mejoras del parche de Cyberpunk 2077

Por supuesto, este directo estaba sobre todo enfocado en la idea de aportar a los jugadores nueva información sobre las importantes mejoras a recibir del juego. Después de todo, la propuesta no quiere dejar un mal sabor de boca en los jugadores. Por ello, la compañía ha confirmado que el parche 1.3 de Cyberpunk 2077 incluirá mejoras de rendimiento que ayudan a estabilizar la obra.

Por otra parte, también habrá una mejora en la calidad de vida, por lo que confirman que siguen trabajando duro en la experiencia general de la obra. Según mencionan, el minimapa tendrá zoom mejorado que permite ver mejor la zona por la que nos movemos al igual que una mejora en la interfaz. Una serie de novedades útiles muy solicitadas por los jugadores.

Si bien por el momento no tenemos una confirmación de la fecha oficial para este parche, te recomendamos echar un vistazo al blog para no perderte todas las novedades que incluye. Después de todo, la propuesta quiere ser la mejor versión de sí misma en un intento de garantizar que los jugadores que siguen disfrutando de la propuesta en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5 sientan que merece la pena.