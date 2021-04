Da por perdida su Nintendo Switch y la recupera con récords mejorados por la policía

Puede parecer sorprendente, pero lo cierto es que ya han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Nintendo Switch. A partir de ese momento, los padres de algunos de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos nos han deleitado con múltiples entregas para la consola. Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey, Pokémon Espada y Escudo… Los juegos de Nintendo, además de permitirnos disfrutar de forma exclusiva de maravillosas narrativas, hacen que nos superemos a nosotros mismos como jugadores.

Siendo una consola única con videojuegos exclusivos, no habría nada pero como perderla en cualquier rincón del mundo. En caso de que esto pasara, probablemente deberíamos empezar a despedirnos de todas las horas dedicadas a la híbrida de Nintendo. Sin embargo, en ocasiones, hay personas que no dudan ni dos segundos en llevar los objetos perdidos a la policía para que las autoridades investiguen, encuentren y contacten con el individuo que lo perdió.

Un claro ejemplo de la bondad de algunas personas es lo sucedido hace unos pocos días en Utah. Alguien se tropezó con una Nintendo Switch en el North Canyon Park en Bountiful y en lugar de quedársela, se la llevó a las autoridades de la zona. La policía de la ciudad publicó un comunicado a través de redes sociales con el objetivo de que apareciera el propietario. Pero quizás uno de los aspectos más interesantes es que hipotéticamente los agentes encendieron la consola para jugar unas cuantas partidas.

“Mason y Ali, alguien encontró vuestra Nintendo Switch en el North Canyon Park y nos la entregó. He superado todas tus puntuaciones y he gastado todas tus monedas de oro, y ahora estoy aburrido, así que puedes venir a recogerla”, explicaban a modo de broma. Horas más tarde publicaron otro tuit en el que confirmaron que el propietario ya había aparecido y que fue a por la consola, añadiendo que habían jugado un poco más para recuperar las monedas de oro que se habían gastado.

A pesar de que es prácticamente imposible saber si realmente la policía encendió la consola con la finalidad de echarse unas partidas, resulta de lo más curioso que un departamento publique que han superado los récords de la consola y hayan gastado monedas para disfrutar de la híbrida de la gran N.