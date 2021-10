DAGERSystem: la base de datos de juegos filtrados según su accesibilidad

El mundo de los videojuegos es cada vez más extenso, hasta el punto de que todos los desarrolladores buscan nuevas formas de sorprender a los jugadores. Títulos de fantasía, simuladores, carreras… Distintas opciones que tenemos al alcance de nuestras manos para poder vivir historias únicas o, simplemente, sentir que somos los protagonistas de una gran aventura.

Sin embargo, es lógico pensar que estos videojuegos no serán accesibles para todos. Después de todo, cuando una persona cuenta con alguna discapacidad parece totalmente incompatible creer que vaya a existir algún juego con el que se busque acercarle la obra y que pueda disfrutar de la experiencia. Pues ese pensamiento es un completo error puesto que cada vez son más los desarrolladores que se animan a saltarse estos límites para ofrecer experiencias completamente nuevas. Para probar esto ha nacido la base de datos DAGERSystem.

Una base de datos que busca dar visibilidad a los videojuegos que cuidan la accesibilidad

A lo largo de los años hemos visto a compañías dispuestas a dar opciones a las personas con alguna discapacidad para disfrutar de sus juegos, como es el caso de Microsoft con su mando especial. Y ahora, se ha dado vida a la tecnología de DAGERSystem donde se recopilan juegos con buenas opciones de accesibilidad para saltar esos límites que, hasta ahora, parecían imposibles de evitar.

Si bien por el momento esta base de datos solo cuenta con 144 juegos y una cuenta de Twitter en la que se mantiene informada a la comunidad de las novedades que se vayan agregando, lo interesante de esta base de datos es la información que comparte. A la hora de entrar a la ficha de cada juego nos encontramos con todas las opciones que integra, como los colores o incluso cómo afronta los retos que pueden presentar algunas de las discapacidades para jugar.

Pero no solo podemos limitarnos a buscar un juego específico en la lista, sino que dentro de la propia base de datos podemos filtrar la información. Seleccionando entre las diversas opciones, podemos filtrar la búsqueda de juego para encontrar esas opciones que se ajustan a nuestras necesidades visuales, auditivas o, incluso, de control. De tal forma que este proyecto busca decir adiós a los problemas de accesibilidad para empoderar a las personas discapacitadas y ofrecerles juegos que poder disfrutar.

Una lista en constante actualización y con muchas opciones

Esta iniciativa no solo busca llamar la atención de las personas que presentan algún tipo de discapacidad, sino que también busca animar a los desarrolladores, pequeños o de grandes empresas, a integrar más opciones de accesibilidad en sus juegos. Como grandes ejemplos dentro de esto nos encontramos con Sony y todas las opciones que ha integrado en PS5 o como Naughty Dog ha trabajado duro para que The Last of Us 2 sea una opción accesible para todos los jugadores.

De hecho, dentro de esta plataforma también se tienen en cuenta los próximos estrenos. Un ejemplo de ello es Elden Ring, obra de FromSoftware que se lanzará en 2022 y que ya ha confirmado que contará con ciertos elementos que facilitarán el recorrido, animando a todos los jugadores a conocerlas a fondo. Por ello, se trata de una buena iniciativa que, además, mantiene informadas a compañías y jugadores de esas opciones que tratan de abrir un poco más las oportunidades en el mundo de los videojuegos.