Daniil Medvedev realiza un sentido homenaje a FIFA tras su victoria en el US Open

Los videojuegos siempre tienen un espacio especial para el deporte. Una gran prueba de ello es saber que licencias como FIFA o incluso NBA 2K siguen estando en el top de ventas o lanzando año tras año nuevas obras con las que sorprendernos. Sin embargo, hay ocasiones en las que también el deporte nos sorprende con referencias inesperadas a los videojuegos.

En su día el golfista Jon Rahm afirmaba que había ganado tras prepararse la competición viendo un torneo de Call of Duty. Sin embargo, hay deportistas que llevan su pasión por los videojuegos un paso más allá, esta vez ha sido protagonista el tenista Daniil Medvedev, quien celebró su victoria en el US Open con un guiño a FIFA, aunque él mismo dijo que solo “las leyendas” lo entenderían.

Una celebración que solo los más fans de FIFA pueden entender

Se trata de uno de los momentos más vistos y no es para menos. Después de todo, Medvedev optó por celebrar su victoria derrumbándose en el terreno de juego y sacando la lengua. Si bien muchos lo vieron como algo inesperado y no comprendieron la referencia, otros vieron el guiño a FIFA y esa referencia a la celebración “pez muerto”. Un momento particular y divertido para muchos.

Por supuesto, el propio jugador era consciente de que no todos los que visualizasen ese momento lo comprenderían. Por ello, en su agradecimiento al recibir el premio, no dudó en decir “Solo las leyendas entenderán que lo que hice después del partido es L2 + izquierda”. Un movimiento que muchos acabaron por descubrir y que incluso afirmaba que tenían esa sensación de que ellos mismos podían activarlo.

De este modo, el tenista afirmaba y descubría al mundo que es un auténtico fan de los videojuegos. Quizás, más adelante, nos sorprenda con otro gesto igual de llamativo en el que simplemente los jugadores puedan reconocer algunos de sus momentos más queridos de los videojuegos. O curiosos homenajes como los que se presenciaron durante los Juegos Olímpicos.