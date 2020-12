De ser el más esperado a convertirse en una fábrica de memes: Cyberpunk 2077 ha puesto patas arriba Twitter durante días

Después de ocho años de desarrollo y algún que otro retraso en su fecha de lanzamiento, por fin llegó el día que millones de jugadores estaban esperando. Cyberpunk 2077 se estrenó alrededor de todo el mundo el pasado 10 de diciembre y llegó para quedarse. Sin embargo, ha sido carne de meme desde entonces. ¿El motivo? No han sido pocos los usuarios que han experimentado todo tipo de problemas de rendimiento, principalmente en consolas de pasada generación.

Se podría decir que Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más ambiciosos de CD Projekt RED después de The Witcher 3. Pero recién salido del horno, la entrega del estudio polaco ha tenido que hacer frente a una extensa lista de críticas debido a la cantidad de errores de programación y bugs que se presentan dentro de Night City. Esto generó mucho revuelo, sobretodo en redes sociales como Twitter, donde se hizo tendencia el hashtag #Cyberbug2077.

Twitter se inundó de memes y la mayoría de ellos tienen que ver con el hecho de que no funciona demasiado bien en su versión para consolas de pasada generación. Errores de programación, bugs hilarantes, texturas que no terminan de cargar, problemas de baja resolución que cambian por completo el aspecto de los personajes… Todo ello, parece ser la consecuencia de que Cyberpunk 2077 no se ha optimizado correctamente para PlayStation 4 y Xbox One.

CD Projekt RED ya ha anunciado que están trabajando en ofrecer una solución a estos problemas de optimización, pero como de costumbre, miles de usuarios han compartido su experiencia y la han expresado de una forma que todo el mundo pueda disfrutar: memes. Estos son algunos de los mejores.