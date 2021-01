Dead Cells marca fecha de lanzamiento para su nuevo DLC

Muchos jugadores se animan poco a poco a aceptar nuevos retos propuestos por los juegos indies. Uno de estos ha sido Dead Cells, obra que, desde su estreno, ha sido uno de los grandes retos para los jugadores y uno de los favoritos más claros para muchos. Lo mejor de esta obra es que, desde su lanzamiento, ha seguido avanzando para ofrecer grandes novedades a los jugadores, más que dispuesto a seguir sorprendiendo con nuevos caminos, incluyendo los DLC.

En su día la obra ya avanzaba un poco más con la llegada de The Bad Seed, una propuesta más que interesante y cuyos pasos serán repetidos con Fatal Falls, tal y como han anunciado desde Motion Twin. De hecho, según indican sus propios desarrolladores, la propuesta será realmente interesante a la hora de aceptar un reto puesto que los jugadores se encontrarán con dos nuevos biomas y un jefe final, dándonos así una propuesta que nos hará replantearnos nuestra estrategia. Todo esto a partir del 26 de enero de este mismo año.

Por supuesto, las buenas noticias no se han acabado y es que, tal y como ha indicado el estudio, no están dispuestos a rendirse con su obra, sino que en 2021 la propuesta seguirá recibiendo su mantenimiento, con intención de que los jugadores puedan seguir disfrutando de la propuesta siempre que lo deseen. Y lo mejor es que hay mucho más por llegar, aunque por el momento no tenemos la información.

Si todavía no has probado la gran aventura que propone Dead Cells, es el momento de que conozcas la propuesta que está disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Android. Se trata de una espectacular aventura en la que, aunque puede parecer fácil, es todo un reto para poder dominarlo. De este modo tenemos ante nosotros una propuesta con plataformas y combates realmente imponente.