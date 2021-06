¿Deseando jugar a Far Cry 6? Viaja a su isla paradisíaca con este espectacular gameplay

Pocos son los jugadores que no conocen el fantástico mundo de Far Cry. Una saga repleta de acción con la que conocemos todo tipo de entornos paradisíacos y donde el peligro siempre está presente. Por ello, no es de extrañar que muchos jugadores estén a la espera de ver las novedades que este título ofrece. Y lo mejor es que tenemos una nueva oportunidad para verlo con todo lujo de detalles.

Si bien hace unos días la compañía nos confirmó fecha de lanzamiento e incluso nos mostró nuevos detalles del juego, ahora ha sido el youtuber Cycu1 quien nos ha mostrado con un poco más de detalle las propiedades del juego. Por una parte nos encontramos con los paisajes de Yara, inmensos y realmente atractivos, capaces de hacer que queramos perdernos por el lugar.

Durante 8 minutos de gameplay podemos echar un profundo vistazo a las novedades de este título. Aguas cristalinas, playas que rodean el lugar y, por supuesto, frondosas selvas en las que vivir grandes momentos de acción y donde tendremos que mostrar nuestra gran habilidad. Por supuesto, todo esto mientras tratamos de escapar y enfrentarnos al poder de Giancarlo Esposito, quien quiere que el lugar regrese a ser su antigua gloria, para ello, sin importarle a quienes tenga que matar.

Recordamos que Far Cry 6 estará disponible a partir del 7 de octubre en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta cargada de importantes novedades y donde la historia promete ser fascinante. Más aún cuando nos encontramos en un lugar donde el poder es tan ambicioso que no importa quienes tengan que caer, solo importa llegar al fin deseado.