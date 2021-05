Far Cry 6: Revelan fecha de lanzamiento a través de un impresionante gameplay

Far Cry 6 ya cuenta con fecha oficial de lanzamiento. Fue en el año 2020 cuando Ubisoft anunciaba el que sería el sexto título de su saga principal, sin embargo no fue hasta ahora que realmente sabemos cuando estará disponible. Ya conocíamos que el juego estaría disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One y Xbox Series X|S pudiendo en cada una de ellas ser ya reservado antes de su lanzamiento oficial el 7 de octubre.

Si bien algunos esperaban que Ubisoft comentara alguna novedad sobre este juego en el E3 2021, sorprendió a todos presentando la fecha oficial de Far Cry 6 días antes del evento. Después de que la compañía tuviera que retrasar la fecha de lanzamiento, eran muchos los jugadores que estaban esperando conocer cuando saldría finalmente el juego, faltando solo 5 meses para que esto ocurra.

La reacción de los fans con Chorizo

En el gameplay presentado ayer mismo por Ubisoft, además de revelar la fecha de lanzamiento de Far Cry 6 también se realizó la presentación formal de Chorizo. Como bien se escucha al final del vídeo, todo buen guerrilla necesita un amigo cerca, y en este caso es un perro salchicha llamado Chorizo. La presentación de este amigo peludo hizo que muchos fans reaccionaran soprendidos y que no pudieran evitar dar su opinión a través de las redes sociales.

Aunque todavía faltan muchas sorpresas por conocer, el lanzamiento de Far Cry 6 ha asombrado a toda la comunidad. Este anuncio llegó días después de que pudiéramos conocer más a fondo Horizon Forbidden West y su primer gameplay en PlayStation 5.