Detrás de las cámaras de Rewind Hispano 2021: Así fueron las tomas falsas de Ibai y Pedrerol

A lo largo de los últimos años, los youtubers han sido todo un referente. Después de todo, en el momento de la pandemia, estos fueron todo un referente y ayuda para muchos. Una propuesta de ello vino de mano del Rewind Hispano 2021, un vídeo en el que cada uno de los youtubers más grandes participaron para aportar su granito de arena, mostrando así los momentos más importantes del año.

Sin embargo, no todo fue tan sencillo de montar como se mostró en el producto final y una prueba de ello viene con las escenas tras las cámaras. Gracias al equipo de Alecmolon y DHC Films podemos conocer esas tomas falsas, esas escenas que, entre risas y algún que otro error, han acabado por convertirse en grandes referentes y, finalmente, en la propuesta que todos esperaban.

No solo contamos con una escena en la que Pedrerol no puede evitar echarse a reír y necesita tomarse un momento para retomar, sino Ibai en la propia recreación de la cena sin poder evitar reírse al no recordar bien su frase. O, incluso, cómo esa vuelta al ring por parte de Jägger da paso a tener que repetir varias veces una de sus muletillas. Ese “a” por el que ahora le recuerdan muchos de sus seguidores.

Por supuesto, todavía hay mucho más por llegar y, como bien indica Alecmolon, tendremos más detalles de la grabación en su Making of. Una propuesta que no solo nos permite aprender de los mejores, sino que incluso nos permitirá ver con un poco más de detalle cómo se grabaron algunas de las escenas más complicadas, como es la del juego de Poker en pleno casino o, incluso, el paso a paso del ring.