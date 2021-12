Dice adiós a su PS5 después de que su mujer descubriese cómo la pagó

Son muchos los jugadores que a día de hoy siguen peleando para poder conseguir una PS5 que poder sumar a su colección o, incluso, poder disfrutar de la acción que su amplio catálogo de juegos propone. Sin embargo, aquellos que no han podido conseguir una de estas todavía siguen pendientes del stock, hasta el punto de tomar muy malas decisiones que pueden llevar a problemas con la familia.

Si bien esta idea puede parecer extremista, esta es la historia que ha vivido una mujer que, tras saber cómo compró su marido la consola, tomó la decisión de regalar la PS5. Por supuesto, leerlo así puede parecer chocante; sin embargo la historia de la mujer no solo ha llevado a que la comunidad esté de acuerdo con ella, sino que la apoyan y afirman que ellos habrían hecho lo mismo.

La historia fue publicada en reddit por la propia mujer de 35 años, quien descubrió que su esposo, de 37 años, se había comprado la PS5 con el dinero presente en la cuenta de emergencia familiar. Por ello, al enterarse de que su marido había realizado esa compra con los fondos de emergencia y sin consultarle, tomó la decisión de quitársela y empaquetarla. Afirma que en un principio se replanteó devolverla a la tienda para recuperar el dinero, aunque al final tomó la decisión de regalarla.

No se la regaló a cualquier persona, sino que se la dio a su hermana quien, durante todo un año, había estado buscando conseguir la consola para su hijo de 13 años. Su hermana, al conocer la historia, no se conformó con que fuese un regalo, sino que optó por darle todo el dinero a su hermana para, de ese modo, darle la oportunidad de recuperar el dinero perdido en la cuenta de emergencia a la que, como bien habréis comprobado, el marido tenía acceso.

Al saber lo que su mujer había hecho, el marido no se lo tomó muy bien. De hecho, no solo le dijo que fuese a recuperar la consola sino que, ante la negativa, le retiró la palabra a su mujer. Una actitud que ha chocado a muchos, más aún cuando la mujer ha optado por explicar un poco más su situación económica.

En el post de reddit explica que tanto ella como su marido tienen esa cuenta familiar para situar la mitad de su sueldo donde pagan facturas y comidas, siendo la otra mitad libre para gastar como quieran. Y mientras su marido lo usa en ocio, ella destina parte de su dinero en la cuenta para emergencias. Por ello, todo ese dinero presente en la cuenta le pertenecía completamente a ella.

DualSense de PS5 | Sony

Con esto en mente, ella explica que comprar una PS5 no le parece una emergencia y que, por tanto, no acepta que sea una emergencia para su marido. Además de ello, afirma que lo que peor le sienta es comprobar que este no solo no ha puesto un céntimo en esa cuenta, sino que no llegó a consultarle para hacer esa compra. Así es que, ante la devolución de dinero por parte de su hermana, tomó la decisión de guardar el dinero completo en su cuenta personal, una en la que él no tiene acceso.

Por supuesto, la comunidad de jugadores, al leer toda la historia, está de acuerdo con la mujer, más aún al saber que todo el dinero le pertenecía a ella. Y es que todos indican que, a pesar de las ganas que se pueda tener de comprar una PS5, hay ciertas prioridades que jamás deben ser saltadas.